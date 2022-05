Pierre GEROMIN

Bonjour, j'ai un diplôme de dessin en architecture et bâtiment.

J'ai de multiples compétences que j'ai acquises durant mon passé professionnelle et mes diverses expériences. Je suis quelqu'un de résolument, motivé, prêt à m'investir totalement pour un entreprise qui saura me donner ma chance. Je maîtrise plusieurs logiciels et je suis force de proposition que ce soit pour trouver une solution autant technique qu'esthétique. J'ai également des compétences en chiffrage et en métrage. Si jamais mon profil vous plait, n'hésitez pas une seconde.



Mes compétences :

Archicad

Adobe InDesign CS6

AutoCAD

Rendu 3d

Vectorworks

Valorisation d'espaces commercial

Adobe Illustrator CS6

Artlantis

Sketch up

Microsoft Office

Adobe Photoshop CS6

Revit architecture