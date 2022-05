Pierre GERVAIS

Je suis Pierre je suis quelqu'un de passionné, patient et autonome. j'aime l'informatique, l'automobile, le bricolage, j'aime apprendre, j'aime comprendre. j'ai travaillé dans les travaux publiques , j'ai fait de l'entretien de mobilier urbain, de l'éclairage public, du montage d'illumination de fête de fin d’année dans différentes villes d’île de France, des enlèvements de tags sur les murs des habitants ou monuments, magasinier dans un grand entrepôt, des boucles d'induction sur la chaussée. J'ai été mécanicien automobile dont et ai obtenu mon CAP, j'ai fais des formations dabs l'électronique embarqué, le montage de toit ouvrant, sono automobile, les pneumatiques. pour l’éclairage publique j'ai fait une formation de travail sous tension, caces nacelle (qui arrive à expiration), pour l'entretien du mobilier urbain, je effectuais la rénovation, peinture, ou enlèvement de tags. en tant que magasinier je m'occupais d'un grand entrepôt de travaux publique, je faisais la gestion de stock du matériel de rénovation d'appartement OPHLM, la préparation de motif pour les illuminations de noël (réparation, et entretien).

j'ai effectué des formations en informatique, maintenance et réseaux, j'ai eu une formation CISCO IT essentials, dont j'ai eu la certification.

J'ai été superviseur Technique d'un parc automobiles.

j'effectue de la maintenance en micro informatique : Téléassistance: chez des particuliers, entreprises, montage et configuration d'ordinateurs, réparation de pc de bureau, et de pc portable. désinfection de virus et de logiciels malveillants, récupération de données, configuration de domaines.

Si mon profil correspond à vos attentes et que vous souhaitez que je rejoigne votre équipe, n'hésitez pas à me contacté pour un éventuel entretien.



Mes compétences :

Informatique

Btp

Electricité

Mécanique automobile