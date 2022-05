Pierre GIACALONE

De nature motivée, aime les challenges.

Réel compétiteur...remise en question permanente...je me plaîs à manager. ..très proche de mes équipes, j ai dirigé des équipes de 8 à 40 personnes .

Aime le contact, le commerce fait partie intégrante de ma personnalité.

Professionnel, mais pas parfait, j aime la perfection, la technique. Je n aime pas décevoir.

Courageux et dévoué je ne baisse jamais les bras.

Ne supporte pas l injustice, ne comprends pas le manque de reconnaissance et l incompétence.

Polyvalent, je me dois de savoir faire afin de faire faire.



Mes compétences :

Entrepreneur.

Développeur

Technicien

Manager accompli

Prospection commerciale

Anticipation