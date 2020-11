Pierre GIAMARCHI

Concepteur-rédacteur de métier (et d'expression française), traducteur de formation (français, anglais, italien, ETI, Genève), ex-Directeur de création de Saatchi&Saatchi Suisse, spécialisé dans:



- la conception-rédaction (mais aussi conception pure ou rédaction pure) tous media: presse, affichage, radio, édition, internet, TV, films institutionnels.

- l'adaptation, c'est-à-dire la traduction publicitaire d'anglais (ou d'allemand pour les textes courts) en français.

- la réécriture de textes rédigés (ou traduits) en français.

- la création de noms de marques, de modèles ou de (gammes de) produits.



Long parcours en agences de publicité (dont Heimann DMB&B Genève en tant que concepteur-rédacteur et Saatchi&Saatchi Suisse en tant que Directeur de création), indépendant depuis 2001 (A Propos) et cofondateur, en parallèle, de l'agence de communication Twist Advertising (Genève, 2008).



J'ai remporté, avec Twist, le Prix de la campagne horlogère de l'année 2009 pour Daniel Roth et j'ai écrit, en indépendant, le livre Royal Oak 40 ans pour Audemars Piguet en 2011 (sorti en 2012).



J'ai collaboré et je collabore toujours à la communication tous media de nombreuses marques, horlogères notamment - Zenith, Audemars Piguet, Ebel, MB&F, Patek Philippe, TAG Heuer, Piaget, Harry Winston ou Daniel Roth, pour ne citer qu'elles -, mais aussi Clinique Générale-Beaulieu, Manpower, Kredietbank Suisse, Tupperware, Philips, L'Hebdo, Schweppes, Sony, Burger King, McDonald's, WWF, TCS ou Loterie romande.



Mes compétences :

Conception-rédaction

Rédaction web

Création de contenus

Scripts de spots publicitaires (TV/Radio)

Scripts de films d'entreprises/institutionnels

Campagnes globales

Adaptation-traduction

Voix off