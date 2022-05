Pierre GICQUEL

Mon expérience professionnelle m’apporte une expertise technique et la capacité à manager un service complet et pluridisciplinaire.

Diplômé 2013 du Master Administration des Entreprises à l’IGR-IAE, j’ai une double compétence en tant que gestionnaire.



La mécanique, l'électromécanique, l'automatisation, la gestion des fluides, la gestion énergétique sont mes domaines d'expertises techniques.

Le management, la maintenance, la sécurité, les projets de développements et de travaux neufs, la gestion financière et stratégique, autant de secteurs où je peux apporter des solutions.





Mes compétences :

Gestion de projet

Moteur thermique

Chaudières eau chaude et vapeur

Production électrique

Hydraulique

Automatismes industriels

Ventilation/Climatisation

Machine tournante

Sprinkler

Gestion des coûts

Amélioration continue

Manager

Energie

Ingénieur

Contrôle de gestion

Stratégie d'entreprise

Analyse financière

Développement économique

Microsoft PowerPoint

High Voltage

Budget Management

Industrial engineering management

Microsoft Office

Assertivité