Pierre GILIBERT

Bonjour,

Je suis actuellement responsable du pôle formation installation transmission à la chambre d'agriculture Savoie Mont Blanc depuis juin 2012. Il s'agit d'un nouveau champ professionnel pour moi et je confirme l'intérêt de réaliser des expériences dans un autre environnement malgré la prise de risque.

Je ne suis pas actuellement en recherche d’emploi et à l’exception d’une proposition qui s’avérerait encore plus séduisante, je vais poursuivre quelque temps à la Chambre d’Agriculture.

Si je peux être utile à l’une ou l’un qui lira cette page ce sera avec plaisir.

En vous souhaitant toute réussite dans vos projets.

Je vous souhaite une bonne journée.





Mes compétences :

Administrer une organisation.

Concevoir et animer une démarche de projet.

Diriger manager une équipe.

Elaborer un projet de développement.

Aiderà la prise de décisions stratégiques.

Aider à la définition d'une politique.

Diriger un projet dans son ensemble