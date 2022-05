Pierre GILLARD

Fondateur et gérant d'une agence de création de sites internet depuis 2008, j'ai auparavant occupé un poste de webmestre dans une entreprise d'Angoulême pendant 10 ans.

Autonome, rigoureux, polyvalent et organisé, je peux vous apporter mon expertise, mes connaissances et mes compétences acquises ces dernières années pour la mise en œuvre rapide d'actions concrètes : la gestion quotidienne des contenus de votre site, l'augmentation et l'analyse de son audience, l'optimisation de son référencement ou la gestion et la vente de vos produits. je recherche actuellement un poste de webmaster / intégrateur sur le département de la Charente.



Mes compétences :

Webmaster

Html

CMS

Joomla