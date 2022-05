Pierre-Gilles COMMEAT

J'ai découvert le Sénégal par hasard en 2003 à l'occasion de mon stage de fin d'études.

J'avais déjà une petite expérience en Afrique. Lors de mes stages précédent j'avais travaillé à Madagascar et en Guinée.

Au Sénégal, j'ai découvert un environnement propice aux affaires : infrastructures, compétences...

J'ai décidé de m'y installer en 2005, en collaboration avec Mama GUEYE, un de mes associés actuels.

C'est à deux que nous avons donc, jour après jour, développé Baobab des Saveurs : une entreprise au service du développement.

Depuis 6 ans, je valorise la flore africaine à travers la production d'huile cosmétique et de poudres alimentaires.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Ecoute