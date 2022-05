Pierre-Gilles LOMBARD

Professionnel de l'image basé à Lyon depuis 17 ans, je réalise en studio ou in situ toutes vos prises de vues numériques (jusqu'à 39 millions de pixels).

Photographe d'entreprise & publicitaire, je conçois et réalise tous vos visuels: design, nature morte, catalogue produit, culinaire, ainsi que vos portraits d'entreprise, reportages industriels et photos d'architecture.

Je travaille principalement les effets de lumière qui révèlent les matières et les formes pour un rendu plus contemporain.

Je reste à votre écoute et vous conseille afin de répondre au mieux à vos attentes, parce que votre image est le reflet de votre entreprise et de votre savoir-faire.



Afin de vous faire une idée de mon travail, je vous invite à consulter mon site internet.



