Pierre-Gilles RICHARD

Une vie en contact avec la terre, paysagiste de métier et maintenant créateur indépendant d'un centre bien-être "Les Naturopathies du Monde", thérapeute en thérapies naturelles, holistiques et énergétiques...



Maître Reiki (Suisse)

Naturopathe (Supnaturo - France)

Professeur de Yoga Nidra (France)

Thérapeute en Ayurveda formé aux massages Abyanga & Shirodhara (Clinique Ayugreen, Kerala-Inde)



Donne des séances indivisuelles (au centre ou à domicile):

- Soins Reiki

- Massages ayurvédiques (Abyabgha, Shirodhara)

- Gestion du stress (Yoga nidra)

- Gestion des émotions (relaxation, relation d'aide)

- Gestion de la santé au naturel (bilans, naturopathie, plantes médicinales, constitutions ayurvédiques)

- Massothérapie: massage assis en entreprise (pour le personnel, événementiel, lancements, promotions)

- Organisation préalable possible à distance, déplacements en entreprise avec matériel approprié.

- disponible également pour séances les Week-ends.



Membre de la Fédération Française des Ecoles de Yoga.



Mes compétences :

Santé

Prévention

Nature