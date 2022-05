Pierre-Gilles SOLVIT

Architecte DPLG et 3e cycle de design industriel appliqué au bâtiment.

Après plusieurs années de direction de projet à Paris chez DBAssociates puis le poste de Directeur Général du bureau d'AOS en Suisse, je dirige aujourd'hui les équipes opérationnelles d'AOS France.

Cette équipe compte plus de 110 collaborateurs: chefs de projets, ingénieurs, architectes, designers, dessinateurs, pilotes de travaux et responsables de transferts.



Nos prestations concernent le conseil et la stratégie immobilière pour les grandes entreprises, ainsi que la conception et la mise en oeuvre d'environnement de travail innovants, le design d'aménagement intérieur en cohérence avec l'image de l'entreprise.

AOS France compte en 2012 environ 195 employés à Paris et plus de 450 personnes à l'international.



Visitez le site :Array pour en savoir plus !



Mes compétences :

Aménagement bureaux

Conseil

Conseil immobilier

Consulting

Design

Environnement

Environnement de travail

Immobilier

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Workplace