Pierre GILONNE

Manager commercial depuis 5 ans, je suis à la recherche d'un nouveau challenge professionnel.



Organisé et dynamique, polyvalent et ayant une forte capacité d'adaptation, je souhaite mettre à profit mes connaissances ainsi que mon expérience professionnelle au sein d'une nouvelle entreprise.



Ayant un sens du relationnel accru, je suis à la tête d'une équipe de 8 personnes. Le sens du travail en équipe est donc mon quotidien et reste un élément que je souhaite garder et enrichir.



De part mon parcours, la gestion humaine et financière, le marketing et le merchandising, ainsi que la formation et l'accompagnement sont donc aussi des aspects que je maîtrise et que j'aime développer.



Enfin, je serais enthousiaste de pouvoir échanger avec toute personne désirant en savoir davantage (ou me rencontrer).





Mes compétences :

Management

Gestion de la relation client

Organisation

Vente

Gestion commerciale

Formation

Adaptabilité

Relationnel

Accompagnement