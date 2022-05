Pierre GIRARDOT

Expert en SEO/SMO, j'emmène votre site internet sur la première page de Google ! Je le positionne à la vue des internautes les plus à même d'être intéressé par vos produits et services. J'analyse leurs expériences utilisateurs et optimises chaque étape les conduisant vers une macro conversion.



Je mobilise également les réseaux sociaux afin de donner de la visibilité à votre marque, trouver de nouveaux clients et finalement fidéliser une communauté d'internautes qui fera elle-même la promotion de vos biens et services.



Bilingue, je peux gérer vos projets aussi bien en anglais qu'en français.



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Référencement

Wordpress

SMO

SEO

Google analytics