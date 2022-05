Pierre GLAUDE

J’ai pris en charge des projets de développement des nouveaux produits, de la réponse aux appels d'offres jusqu'au démarrage série dans l’automobile.

J’ai conçu des systèmes industriels depuis les principes de bases jusqu'aux processus à mettre en place en environnement opérationnel dans l’aéronautique.



Aujourd’hui, je souhaite rejoindre une unité dynamique, et m’impliquer dans son développement en apportant ma rigueur, mon dynamisme, mes qualités d'organisation, mes aptitudes au management et à la motivation d'équipe.



Demain, mon objectif sera d’évoluer avec vous sur des contextes où le respect des délais et de la qualité sont essentiels.





Mes compétences :

Kanban

Gestion de projets

Lean Manufacturing

Design to cost

Plan d'expérience

5S VSM Lean Green belt Amélioration continue

QFD

AMDEC

QRQC

Lean

Qualité

Amélioration continue

Production

Réglementation et organisation du transport

Incoterm

Gestion de la production

Gestion des stocks et approvisionnement

Chaine logistique

Transport international