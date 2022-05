Bonjour, je suis un passionné de la réalité virtuelle 3D.

Et fervent adepte du développement C++ et java.

J'ai participé aux développement de plusieurs jeux vidéos en Alternance mélangeant les technologies Objet C++ et Java.

véritable entrepreneur à mes heures je souhaite développer une société de levée de fond qui permettra de de financer les investissement autour des projets 3D, autour de la réalité virtuelle.