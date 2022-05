Pierre GOELLER

Actuellement en Master 2 management et Administration des entreprises à l’IAE de Bordeaux, je me permets de vous adresser ma candidature pour un stage de fin d'études d'une durée de 6 mois maximum.



Je souhaiterai mettre à profit mes compétences juridiques, managériales et de gestionnaire pour une entreprise afin d'évoluer et de débuter ma carrière professionnelle dans un domaine très motivant. Mes stages et mes études m’ont apporté une capacité d’analyse et d’esprit de synthèse nécessaire au monde de l'entreprise.

Fédérateur, polyvalent et créatif, j'ai toujours su montrer ma capacité d'adaptation au sein des équipes de travail avec lesquelles j'ai dû composer pour réussir les missions et projets qui m'étaient confiés.

Fort d'un parcours atypique, je souhaiterai terminer ma formation par ce stage de fin d'études. j'affectionne les domaine des nouvelles technologies, des services, le domaine Juridique et le secteur animalier.

Disponible dès aujourd'hui, je me tiens à votre entière disposition pour un éventuel entretien et sollicite votre bienveillance.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft Word