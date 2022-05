Pierre GOMIS

Conducteur offset expérimenté sur machines 4 couleurs et plus, je suis autonome, persévérant, disponible. Je m'adapte à toute situation et possède un véritable esprit d'équipe.



Mes compétences :

-Régler les machines

-Contrôler la qualité et l'impression en cours

-Lancer le tirage et m'assurer du bon déroulement

-Procéder aux corrections éventuelles

-Procéder à un essai d'impression

-Appliquer les consignes techniques

-Préparer le papier (massicot)

-Nettoyer et entretenir la machine

-Analyser et synthétiser les consignes techniques