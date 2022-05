Pierre-Gonzague CHEVALIER

A l’issue de dix années au sein du groupe BNP Paribas, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences, dans des domaines variés tels le management, le commerce, le crédit, la conformité ou encore l'audit.



En outre, mes expériences de chargé d’affaires puis de directeur d’agence, et surtout les missions d’audit menées m’ont permis d’avoir de bonnes connaissances d'une grande partie des problématiques traitées dans le cadre la banque, en particulier la banque de détail. Je mets aujourd'hui cette expérience et ces compétences au service de l'évaluation des risques liés à la sécurité financière pour l'ensemble du Groupe Bnp Paribas.



A titre personnel, j'ai pu développer une grande capacité d'adaptation. J'ai aussi pris goût au travail en équipe, me permettant de découvrir et cotoyer des personnes de grande qualité.



Mes compétences :

Audit

Contrôle interne

Management