Pierre GOUET

Je suis un vieux routier à la retraite mais je me passionne , parce que je partage ma vie avec une personne qui travaille encore, à des secteurs où les syndicats sont inopérants parce que la répartition des personnels est trop éclatée sur le territoire;

A 25 ans , vers 1968, DP à Air Inter, négociateur accord entreprise (collège employé). un an plus tard je rentre au C.CE comme trésorier Adjoint puis 2 ans après comme Trésorier. 2 ans après suis élu Secrétaire du C.C.E Air inter. Je ne termine pas mon 2e mandat pour cause de de dysfonctionnement syndical. Puis formation à l'IFG ( pas facile) pour devenir adjoint au Dir rég R.P Air Inter. En 1985 prend congé création entreprise pour aller en Afrique (Sénégal) . D'abord filière import export poissons puis Marketing Publicité. Je postule à un appel d'offre de la coopération et du Gouvernement sénégalais pour piloter un GIE (revalorisation des céréales locales). Membre du Comité du bicentenaire de la révolution (1989). Avant la fin du contrat du GIE je fonde avec l'aide de Jean-Pierre Ville - Fondateur de l'institut d'études de marché B.V.A France , BVA Afrique jusqu'en 1992 j'en assure la Direction générale à Dakar. En 1993 je rentre comme coordinateur Europe chez Air Promotion Holding Paris 8e. Je cesse mes activités pour raisons de santé en 1997.



Mes compétences :

Altruiste

MAN