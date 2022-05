Pierre GOURIOU

Intéressé par la technique, j’ai commencé mes études avec un bac professionnel en maintenance des systèmes mécaniques automatisés en alternance puis avec un brevet de technicien supérieur en maintenance industrielle en alternance également.



Je me suis ensuite intéressé au commerce et à la gestion de projet.

J’ai donc réalisé 3 années d’étude à l'ISIALM (Institut Supérieur d’Ingénierie d’Affaires Le Mans) où j’ai acquis des compétences en commerce, management, gestion de projets…



Suite à mes expériences variées en France et à l'étranger en temps que chargé d'affaires dans différents domaines (automatismes industriels, machines spéciales, BTP, machines outils), Je me suis réorienté vers un domaine ou la relation humaine est plus essentielle que la partie financière.



En effet, depuis début mai, je me consacre à l'entretien des jardins et maisons de particuliers en service à la personne en temps qu'autoentrepreneur.



Mes compétences :

Automatisme

Commercial

Maintenance

Management

Mécanique

Mecanique Industrielle

Pneumatique

Responsable Projets

Technico commercial

Industrie

Chargé d'affaires

Commercialisation des produits techniques

Gestion de projet

Machines outils