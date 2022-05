Pierre GOUTAY

RESPONSABLE D’ACTIVITÉS - CHARGÉ D’AFFAIRES



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



De Décembre 2009 à ce jour:

Société SCALES

Responsable du matériel hydraulique de levage et manutention lourde.



De Septembre 2008 Février 2009 :

Société ADC groupe FAYAT.

Responsable agence de maintenance ponts roulants (6 personnes).

Gestion commerciale, financière et technique de l’agence.



De Mai à juillet 2008 :

Société Frédéric PIN, concessionnaire Palfingher .

Responsable atelier SAV et maintenance d’appareils de manutention Palfingher (6 personnes).



De Février 1995 à Juillet 2007 :

Société MONTALEV LEVAGE groupe ALTEAD.

Responsable de l’agence de Meyzieu spécialisée dans la location de matériel de chantier et la réalisation d’opérations de manutention et de levage spécifique (5 à 10 personnes, 800 K€ de CA).

Développement de l’activité, gestion des chantiers et du personnel rattaché.



De Juillet 1993 à Janvier 1995 :

Société EUROGUM

Responsable d’un atelier de presses à injecter et à thermoformer (10 personnes).

Gestion du personnel, réglage et maintenance des machines, contrôle des pièces et stockage matière…

Société HYMELEC SYSTEMS

Responsable d’équipe pour transfert de machines outils traditionnelles et numériques (5 personnes).

Société S.F.I.I

Technicien de maintenance itinérants, actions préventives et correctives sur machines traditionnelles, numériques et lignes de montage.

Société SEUX TECHNOV

Technicien de maintenance itinérants, reconstruction de machines outils et contrôle géométrique.



De Juillet 1992 à Juin 1993 : Société METRAP.

Technicien de maintenance, rénovation complète de machines outils traditionnelles et numériques.



De Septembre 1975 à Décembre 1991 : Société ALSTHOM

Technicien de Maintenance sur machines commandes numériques et cellules flexibles.

Ajusteur outilleur, maitrise des machines tournantes, soudure à l’arc, brasage.



FORMATIONS ET EXTRA-PROFESSIONNELLE



Diplômes : Certificats de Qualification de Technicien de Maintenance 1er et 2ème degré de l’AFPM (enseignement en alternance de septembre 1990 à Juin 1992, obtentions juin 1991 et 1992).

CAP et BEP électrotechnique en candidat libre, obtention en juin 1991.

CAP Ajusteur mécanicien en formation alternée de 09/75 à 06/78, obtention en juin 1978.



Formation : Mécanique, Electrique, pneumatique, automatismes, hydraulique, secouriste SST.



Langues: Anglais



Informatique : Pratique sur Word, Excel, Internet.



Sports/Loisir : Randonnée, voyage.



Mes compétences :

Maintenance