Pierre GRAVE

Bonjour ca fait 35 ans que je travail dans la meme emtreprise j ai commencer a plier des affiches puis mr garchette leon il ma fait passer le permis de conduire et je suis partie sur les routes du nord et du pas de calais puis l aisnes la somme l oise puis sur les ordres de mr garchette pierre qui a pris de l empleur dans sa societe en rachetant d autre societe puis je me suis retrouver sur la region parisienne est pour finir les deroulant sur troyes puis je suis passer responsable des afficheur de st omer sur la direction de mr gagniac puis changement de direction sous les ordres de mr madeline qui ma fait passer contremaitre pour st omer puis je suis passer contreleur qualite et pour l instant toujours le meme poste en ce momment desoler en ce momment je suis retomber agent de maintenance mais pour moi je suis apte a voir plus lien depuis 35 ans de s"ervice je conner beaucoup dans la pub cdt depuis le premier premier octobre on vient de nous vendre maintenant on et sous les ordres de cadreblanc vu les nouveaux patron on et tomber sur une bonne boite de publicite et que ca dure



Mes compétences :

Réponse assurée