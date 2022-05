Étudiant en bachelor 1 Commerce/Management à l'ECEMA Lyon, je suis actuellement à la recherche d'une alternance dans la région lyonnaise pour 2 ans.

Possédant une réelle expérience de travail et d'excellentes relations humaines, je saurais m’intégrer simplement au sein de votre équipe, et proposerais un contact client professionnel et chaleureux.