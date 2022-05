Pierre GROSS

Les différentes structures dans lesquelles j'ai travaillé m'ont permis de développer de nombreuses compétences. Dynamique et habitué à travailler en groupe, mon sens de l'organisation et ma réactivité font de moi quelqu'un de disponible. Motivé et curieux, je possède une forte capacité d'adaptation.

Je recherche un stage dans le domaine de l'Economie Sociale et Solidaire. Mettre en corrélation mes valeurs de solidarité et d'utilité sociale avec mon futur métier est pour moi le moyen de m’épanouir dans ma vie professionnelle ainsi que personnelle.



Mes compétences :

Normes rédactionnelles

Crétion d'outil de suivi d'activité

Microsoft Office

Méthodes de classement et d'archivage

Techniques de secrétariat

Planification de projet

Modalités d'accueil