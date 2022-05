Pierre GUEDJ

Après une vingtaine d'années passées à travailler avec la Coopération française en Afrique sub-saharienne (Mali, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Tchad), en tant qu'Economiste/Planificateur de l'Education, Conseiller technique des autorités du secteur, je suis devenu Consultant indépendant, réalisant des missions à court et moyen terme pour les Organisations internationales (Commission européenne, Unesco, Banque mondiale...) spécialisé dans l'identification, la gestion, l'administration et l'évaluation de "Projets de soutien aux systèmes éducatifs" de pays ACP: Gabon, Maroc, Comores, Haïti, Niger, Burkina Faso...

Je suis actuellement en recherche d'emploi, basé alternativement à Dakar et en France.

Outre celles mentionnées ci-dessus, mes spécialités sont les suivantes:

- Gestion et Evaluation des sytèmes éducatifs et des Départements de l'Education

- Conception et mise en oeuvre des réformes d'enseignement (objectifs d'amélioration quantitative et qualitative du secteur éducatif)

- Formation des cadres à la Planification et aux Statistiques scolaires, ainsi qu'à la rationalisation et au fonctionnement de la Carte scolaire

- Formation et perfectionnement des cadres supérieurs à la gestion administrative et financière

- Harmonisation des interventions des différents donateurs (bailleurs de fonds) dans le secteur de l'Education

- Enseignement supérieur : Economie du Développement, Statistiques, Economie financière



Mes compétences :

Animateur

Conseiller technique

Économiste

Enseignant

Gestionnaire

Planificateur

Statisticien

Technique