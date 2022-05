Pierre GUELMINGER

Après 10 ans d'expérience dans la vente de produits et services liés à l'informatique embarquée sur microcontrôleur, j'ai rejoint la société Viveris Technologies début 2009 pour relever de nouveaux challenges professionnels et poursuivre le développement de l'activité du groupe notamment sur le site de Toulouse.



De ce fait, je suis toujours intéressé pour discuter/rencontrer des gens issus des domaines informatique / electronique / automatique, etc.

Alors, si vous êtes motivés et désireux d'intégrer une société dynamique en pleine croissance, ou si vous souhaitez tout simplement en savoir plus sur mes activités, n'hésitez pas à me contactez sur pguelminger@toulouse.viveris.com, j'aurais plaisir à discuter avec vous.



Mes compétences :

Ada

Aéronautique

AFDX

CAN

DO-178B

DO178B

Escalade