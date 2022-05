Pierre GUENDOUZ

Jeune homme sérieux et intéressé par mon travail, mon potentiel s'exprime lorsque je suis face à la difficulté. Je suis quelqu'un de discret mais qui sait défendre son point de vue avec des arguments pertinents, tout en tenant compte des avis des autres et en sachant reconnaitre mes torts. Mes capacités à être autonome dans mon travail ne m’empêchent pas d'être un interlocuteur stimulant lors d'un projet de groupe. De plus, mon sens du détail me pousse à préférer un travail bien fait plutôt qu'un travail rapidement terminé.

https://www.16personalities.com/fr/la-personnalite-intp



Mes compétences :

Thermodynamique chimique

Mécanique du point

Automatisme

Cinétique Chimique

Thermodynamique physique

Mécanique des fluides

Autonomie

Corrosion

Adaptabilité

Rhéologie

Simulation numérique

Formulation

Hydraulique