Pierre GUERIN

Je suis chargé de réaliser les missions d'ingénierie géotechnique de tous niveaux(étude préliminaire, étude de projet, dimensionnement d'ouvrages courants et spéciaux, diagnostic géotechnique, suivi d'exécution des chantiers).

Je suis les affaires dans leur ensemble, de la réalisation du devis à la rédaction du rapport technique en passant par la planification des reconnaissances in situ et le suivi du chantier.



Mes compétences :

géotechnique

Ingénieur