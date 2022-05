Pierre GUÉZINGAR

Je dispose d’une large capacité d’adaptation et de problématisation, de compétences en statistiques et informatiques. Je suis autonome, réactif, dynamique, organisé et travailleur. Mes atouts qui m'ont permis de mener à bien mes précédentes missions sont avant tout mon sérieux, ma rigueur ainsi que mon aisance dans la manipulation et l’interprétation des chiffres.



Mes compétences :

Statistiques

Programmation

Informatique

Bureautique

Enquêtes

Base de données