Pierre GUÉZOU

Étant actuellement en Licence 1 d'Économie-Gestion à l'UCO-BN de Guingamp, je souhaite développer mon réseau professionnel, et pour ce faire la création d'un profil Viadeo me paraissait la meilleure solution.

De fait, après avoir listé ma formation, mes aptitudes et mes centres d'intérêt je souhaiterai que mon profil attire l’œil d'éventuels employeurs.

Dans une même optique, je souhaite entrer en contact avec différents employeurs, voire des salariés, pour pouvoir échanger sur les meilleurs moyens d'obtenir un stage ou un emploi.



Mes compétences :

Droit

Economie

Sciences politiques

Comptabilité générale

Marketing

Communication