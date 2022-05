Pierre GUILÉ

Après plus de 20 ans dans le commerce AUTOMOBILES. Mon souhait est aujourd’hui de vous apporter, ma connaissance, mon expertise du marché Automobiles d'Occasion et ainsi vous accompagner et vous conseiller dans la gestion de votre communication internet VO.



Aujourd'hui, les clients ne se déplacent plus. Ils regardent leur futur Véhicule sur le toile.



Internet est la continuité de votre Showroom.



La Qualité et le détail de vos annonces VO est un multiplicateur de contacts.



Nous sommes après plus de 12 ans d'existences considéré comme un partenaire et un apporteur d'idées novatrices pour votre communication WEB par de nombreux professionnels de l'Auto.



Nos deux sites Internet carouest.com et VotreAutoFacile.com, ainsi que notre Call-center interne, sont présent pour vous apporter une aide et une visibilité supplémentaire sur Internet.



N'hésitez pas à me contacter. Notre But vous faire vendre plus de VO.







Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Email marketing Automobile

Commerce VO

Audit qualité Service VO

Communication Internet VO