Pierre-Guilhem CARRERE-GEE

Le développement local et l’animation de territoire, dans un contexte urbain comme rural, ont été au centre de mes études et de mes expériences professionnelles.



Ma formation d’ingénieur en développement local complétée par mon savoir-faire, me confèrent une bonne connaissance de la conduite de projet territorial. J’ai ainsi pu acquérir la capacité de mener à terme différentes missions, de leurs définitions à leurs réalisations.

Que ce soit à l’échelle d’action (européenne, nationale, régionale, départementale ou locale), je serai à même, avec les élus et les techniciens, de définir une stratégie de développement, de soutenir la mise en place de politiques publiques et de conduire des démarches évaluatives de projets et programmes réalisés.



Lors de mes différentes missions et les diverses études réalisées au travers de mon parcours professionnel, j’ai pu faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’esprit d’initiative.

La mobilisation de partenaires institutionnels et techniques, m’a permis de renforcer mes qualités relationnelles, d’adaptabilité et de concertation nécessaires pour conduire une démarche participative et indispensable à la réalisation de projets.



Avide d’intérêt pour la conduite de projet et le devenir de nos territoires, je désire saisir l’opportunité de pouvoir m’investir aux côtés des différents acteurs et de relever, avec dynamisme, les défis d’un poste à responsabilités.

Je souhaite vivement mettre mes compétences au service d’acteurs locaux pour animer et

piloter au mieux la valorisation d’un territoire unique et dynamique.



Mes compétences :

Conduite de projet

Environnement

Maîtrise d'ouvrage

Marchés publics

Planification

Planification Territoriale

Programmes européens

Urbanisme