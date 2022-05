Pierre GUILLAUMÉ

Titulaire d'un BTS de comptabilité et gestion passé à Lille , j'ai suivi un cursus de DCG au Lycée Aubanel à Avignon pendant 3 ans. Je suis à la recherche d'un emploi dans la comptabilité mais je me heurte dans mes recherches à mon absence d'expérience , car durant mes études j'ai accompli des stages toujours assez courts de 1 mois à 15 jours , bien loin des deux et trois ans exigés par les entreprises . Comment alors espérer entrer sur le marché du travail ? Après de longues recherches assez épuisantes j'en viens à douter du bienfondé des études accomplies que j'avais choisies après un Bac S car j'aimais depuis toujours les mathématiques et je pensais pouvoir rapidement gagner ma vie en optant pour la comptabilité.

D'un naturel constructif , j'ai l'habitude de ne pas baisser les bras facilement mais les démarches nombreuses accomplies en vain me laissent de jour en jour plus pessimiste.