Pierre GUILLO

Titulaire d'un baccalauréat scientifique j'ai opté pour un cycle master en deux étapes, une première étape fondamentale selon moi en allant à l'université. Mon parcours au sein de l'IAE de Nantes m'a donné les bases académiques (math, économie, droit) mais aussi l'autonomie, condition sine qua non pour réussir à l'université, ainsi que la rigueur et le gout du travail en équipe.



La seconde étape, mon passage en école de commerce qui n'en est qu'à la première moitié, m'a permis de renforcer mon projet professionnel et de commencer à me spécialiser vers la finance de marché. Les cours et les projets au sein de l'école ont renforcé ma motivation, mon esprit d'équipe et mes compétences managériales.



Durant ce premier cycle j'ai développé de moi-même des compétences professionnelles durant mes stages, mes activités associatives et mes projets entrepreneuriaux qui sont détaillées ci-dessous.

Mais pour résumé j'ai acquis des compétences phares, tel que l'adaptabilité, la gestion des priorités, le travail en équipe tant avec des collaborateurs que des managers, le management et la gestion des ressources, ainsi qu'une rigueur et une analyse professionnelle.



Mes compétences :

Finance

E-learning

Programation

Comptabilité

Aisance relationnelle