Pierre GUILMAULT

Diplômé de l'Ecole Supérieure d'agriculture et d'environnement d'Angers (ESA - Master II Environnement et aménagement : stratégies d'adaptation) je me suis spécialisé dans le traitement des déchets en travaillant dans la valorisation et le traitement des boues urbaines en région Centre. Après plus de 2 ans et demi en Guyane (ingénieur déchets Ademe + responsable de production Rhumerie St Maurice), je suis de retour en métropole et depuis septembre 2014 à Rodez au sein du BE d'Alliance Environnement.



