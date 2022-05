Pierre GUIMONT

Étant Ingénieur Minier, j'ai comme rôle a la responsabilité de concevoir, planifier, organiser et superviser le développement des mines et de la plupart des installations, équipements et infrastructures qui y sont rattachés, je veille à faire respecter les calendriers, j'élabore les budgets et faire voir à atteindre les niveaux de production que dictent les marchés mondiaux.



Une mine est un gisement exploité de matériaux par exemple d'or, de charbon, de cuivre, de diamants, de fer, de sel, d'uranium, etc.) alors mon boulot me permet d'aller a la découverte de ces gisements dont je dirige une équipe.



Je suis arrivé au Québec depuis l’age de 20 ans, j’ai commencé mes études depuis la France à Marseille ensuite à Montpellier, j'ai fais un Master en Réseau et Télécoms et par la suite une spécialisation en géologie, alors une fois arrivé au Québec, j'ai intégré l'école Polytechnique de Montréal puis j'ai été carrément amoureux de ce pays a cause des gens si accueillants, tant de beaux paysages à contempler et de terrains de jeu à découvrir, le Québec est choyé par sa nature, le climat voici un peu pourquoi je suis resté mais je ne suis plus heureux ici car il n'y a que celui qui est bien entouré qui peut rependre le bonheur, ce qui n'est pas du tout mon cas alors j'aimerai maintenant revenir chez moi.



Mes compétences :

Technologie de maintenance industrielle

Business development

Commercialisation des produits techniques

Techniques de génie mécanique

Maintenance industrielle

Développement commercial

Mécanique industrielle de construction et d’entret

Technologie de l’électronique industrielle

Opération d’équipement de production

PRIX MÉTALLIUM PARTENARIAT

Électromécanique de systèmes automatisés

Technologie de l’électronique

Opération d’équipement de production en métallurgi

Informatique industrielle