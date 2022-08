Pierre Jean LE GUILLOU

TECHNICIEN F A O



10 ans d'expérience réussie comme responsable de latelier de FAO Développement,

industrialisation et méthodes de production.

Développement de la capacité doutillage pour la production.

Diminution significative du taux de rebut malgré l'annulation

de certaines étapes de contrôle.

___________________________________



COMPETENCES TECHNIQUES

___________________________________



Management : Atelier de FAO jusqu'à 4 personnes

Équipe de préparation photographique des outillages

de fabrication.



Administratif : Réalisation d'études techniques , émission de devis , suivi

des relances.

Rédaction de documents techniques , procédures et modes

opératoires pour software Génésis2000



Gestion : Bases de données technique GPAO ERP (Clipper)

Relation client si problème de faisabilité.



Programmation : Cshell, perl



Informatique : Environnement : linux (Novell) , HP-UX : Installation

des logiciels propriétaires , mise en réseau .

Environnement Windows : Word



Langue : Anglais (Technique )

-----------------------------------------------------------

PARCOUR PROFESSIONNEL

-----------------------------------------------------------



2019 à ce jour STMP Lannion (22)



2014 à 2018 Dipôle Électronique Sartrouville (78)

Responsable FAO pcb (télétravail)



2013 à 2014 ERE LONGUE-JUMELLES (49)

Renfort FAO (télétravail)



2002 à 2012 snPECI Perros-Guirec (22)

Responsable de la FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur) à sn PECI unité de fabrication de circuits imprimés (17 personnes) en délais courts Impliqué dans la société en temps qu'actionnaire.

-Interprétation et vérification des données clients suivants les normes de fabrication en vigueur et après validation, création des outillages par software de FAO Genesis ODB++ .

-Optimisation des programmes des machines de perçage numérique afin de minimiser les temps doccupation.

-Mise en oeuvre des programmes de détourage des pcb suivant les plans fournis par les clients

-Réalisation de nombreux scripts informatiques, d'automatisation de processus sur les stations de travail Genesis afin de standardiser la création des outils de production et dynamiser les délais.

-En lien direct avec les clients pour résoudre les éventuels problèmes de conception.

-Réalisation des dossiers de fabrications par outil de GPAO ERP.

Élaboration des méthodes pour certains cas particuliers.(Circuits flexibles ou semi-rigides .)

-Suivi des étapes de fabrication sensible avec les opérateurs.



1992 2001 PECI Perros-Guirec (22)



Technicien FAO à PECI

-Création des outillages de fabrication par software de FAO Orbotech

-Détection des problèmes de faisabilité.

-Réalisation de nombreux scripts informatiques, dautomatisation de processus sur les stations de travail Orbotech .





1987 1991 PECI Perros-Guirec (22)



-Acteur au niveau du contrôle final des pcb et du test électrique des circuits nus.

-Acteur au niveau de la réalisation des outillages photographiques Mylar

-Sensibilisé aux audits Afaq de liso 9000.

-Suivi des analyses des bains du processus chimique.





1984 1987 Ouvrier qualifié à la COMELIM (91) filiale MATRA



Technicien de métrologie au sein de lunité de fabrication de circuits imprimés.





Mes compétences :

Scripts informatiques

Novell Netware

Microsoft Word

Microsoft Excel

ISO 9001

HP-UX

Audit