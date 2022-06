Pierre KERLIDOU

Whitedev accompagne depuis plus de 7 ans ses clients autour des dernières technologies dans le développement informatique.



Nos trois entités sont les suivantes :

- Prestations externes : Nous mettons à votre disposition nos consultants pour vous accompagner sur vos projets (conseil, amoa, réalisation et conception).



- Projet au forfait : Suite à un cahier des charges définis ensemble ou directement émanant du client, nous réalisons votre projet clés en main (de la conception à la maintenance de votre application) nous nous occupons de tout.



- Formations : Nous définissons ensemble un plan de formation suivant vos besoins et nos consultants vous accompagnent pour effectuer la formation.



WhiteDev utilise les technologies suivantes : JAVA/J2EE, PHP, .NET, HTML, CSS, ANDROID, IPHONE, SQL SERVER, ORACLE, POSTGRESQL, MANGODB, JAVASCRIPT, ANGULARJS, NODEJS, C++...



Fort de son développement, nous sommes actuellement à la recherche de plusieurs développeurs JAVA/J2EE ! Venez nous rencontrer autour d'un café, nous serons disponible pour vous aider dans votre recherche d'emploi.



Retrouvez-nous également sur:Array



Mes compétences :

Créatif

Dynamique

Gestion de Projet

Suivi Client

Prospection commerciale

Commercial B to B

Management

Entreprenariat

Prospection Terrain

Clients Grands Comptes

Café