Jeune homme de 33 ans. Dynamique, doué dempathie, toujours à lécoute et patient. Jaime les grands espaces tels que la montagne et locéan. Je pratique régulièrement la randonnée. Je possède plusieurs années dexpérience dans le transport, notamment dengins de travaux publics mais aussi de produits frais avec température dirigée. Mes qualifications de conducteur sont à jour et valables plusieurs années. Je suis actuellement à la recherche dun nouvel emploi.