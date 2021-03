Pierre LACRABERIE (PIERRE LACRABERIE)

Ingenieur automatisme freelance de 2004 a aujourd hui.



JE me dirige vers une carrière a mi temps, et l autre moitie pour de l investissement au benin et au Gabon.

JE crois en la coopération francophone, c est à dire des gens qui parlent la même langue , qui n 'est pas l 'anglais.JE crosi dans les pays en voie de developpement plus que dasn les pays riches ou les interets des multinationale alterent la qualite de vie.