Pierre LAILLE

Je suis diplôme du Master "Fonctionnement et Gestion des Écosystèmes Marins" (FOGEM). Je suis actuellement à la recherche d'un CDD, CDI, VSC dans le domaine de la biologie ou de l'écologie des milieux aquatiques, afin d'entrer dans la vie active et de me former à l'utilisation de nouvelles méthodes de travail et de recherche. Passionné par les milieux naturels, la diversité de la faune et de la flore aquatique, je souhaite apporter mon soutien et mes compétences à des organismes en lien avec la protection des écosystèmes et de leur biodiversité.



Mes compétences :

Aquaculture

Analyse statistique

Analyses biologiques

Analyse de données

Plongée en bouteille N1

Permis bateau cotier

Ecologie

Biologie marine

Traitement de données

SIG

Physiologie animale

Biométrie

Environnement

Zootechnie

Enterprise Resource Planning

Global Positioning System

ArcGIS

C++

Java

MapInfo

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Minitab

OpenOffice

Past

PostgreSQL

Python Programming

QGIS

SQL

STATISTICA