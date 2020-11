Pierre LAZARE

Travaillant précédemment au sein d’un laboratoire industriel, je suis rigoureux et sais faire preuve de précision.

Aillant pour missions :

- Contrôles Qualité laboratoire et métrologiques ; Traitement/Suivi des réclamations Clients et des Non-Conformités Internes ;

- Formations/Accueil Qualité Hygiène Sécurité des nouveaux opérateurs ;

- Suivi du Registre des déchets et des documents associés.



Je suis actuellement à la recherche d'une mission relative au domaine de la Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement.



Restant à disposition, dans l'attente de vos questions.



Mes compétences :

GanttProject

Autocad 2D

ISO9001

Statistique

Outils Qualité

ISO14001

Bâtiment

OHSAS 18001

Réglementation ICPE

AirTable

SAP

Microsoft Office