Pierre LE GOFF

Inspecteur (équipements sous pression) au sein du Service inspection reconnu chez YARA Montoir (44) depuis juin 2018, précédemment en poste chez APAVE en tant que technicien chargé d'inspection, souhaitant évoluer vers un poste d'encadrement dans le domaine de la maintenance, la production ou l'inspection.

Issu d'un parcours technique (bac+3) dans le domaine de la chaudronnerie industrielle et dans le contrôle des équipements sous pression, je suis mobile autour de la région Nantaise et Bretonne (56).

Dynamique, impliqué, intéressé par la technique et le management





Mes compétences :

Conception

Soudage

Usinage

Inspection

Gestion de projet

Planification

Suivi de chantiers

Risk Based Inspection