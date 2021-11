Pierre LOPES

De formation universitaire, j'ai initié ma carrière professionnelle dès 1998 dans le monde du Service informatique comme développeur sur des projets liés au bug de l'an 2000 et des projets de migration euros.

Après plusieurs années d'expérience comme chargé de projet dans le secteur de l'infogérance applicative, je renforce mes compétences avec la gouvernance IT en vue de mieux comprendre et maitriser les enjeux et risques de l'informatique.





Mes compétences :

Maintenance applicative

Informatique

Monétique

Logistique

Transport

Industrie

Gestion IT