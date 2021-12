Pierre-Louis FALCON

Diplômé de l'école d'ingénieur Polytech LYON en 2015, je suis actuellement en poste chez Bureau Veritas Exploitation depuis août 2016 en tant que prestataire (Segula Technologies).



J'ai pu acquérir au cours de ma formation des compétences dans le domaine des matériaux ainsi qu'en ingénierie des surfaces (analyses et traitements de surfaces). J'ai pu également avoir une sensibilisation au cycle de vie et durabilité des matériaux, ainsi qu'à la gestion de projets et à l'entreprenariat.



Grâce à mon expérience acquise au cours de ma mission chez Bureau Veritas Exploitation en qualité d'inspecteur ESPN (Equipement Sous Pression Nucléaire), j'ai pu développer mes compétences dans le secteur du nucléaire, le domaine des matériaux, ainsi que faire preuve d'autonomie dans mon travail.



Pour ce qui est de ma personnalité, je suis quelqu'un de méthodique, rigoureux et curieux. J'intègre facilement une équipe de travail et vous pourrez compter sur ma motivation.



Mots clefs : Traitement de surfaces, Caractérisations de surfaces, Essais, Logiciels de modélisation, Laboratoire, Mécanique, Nucléaire, RCC-M, Traçabilité, Esprit d'équipe, Travail en autonomie.



Mes compétences :

MEB - microscope optique à balayage

Laser

Nucléaire

Logiciels de modélisation

Ablation

Restitution

RDM

Pro/ENGINEER

Microsoft pack office