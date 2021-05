Pierre-Louis OSCHÉ

Autodidacte et passionné d'informatique en général.

En recherche active d'emploi, je suis Technicien d'assistance informatique bureautique fort d'une expérience de 14 ans dans ce domaine dans des grands comptes avec des parcs informatiques de 1000 à 1500 postes clients.

J'ai également un titre de conseiller relation client à distance, obtenu en 2016, qui m'a permis de me conforter dans la relation client.

Je recherche essentiellement un poste équivalent dans mon secteur géographique (Mamers et 30 Km alentours).

De part ma maîtrise de la relation client, je recherche également tous postes dans ce domaine (accueil téléphonique, gestion clients, etc...).