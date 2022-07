Pierre MELLÉ

MAÎTRE D’HÔTEL de Restaurant



Mon efficacité se concentre sur l’organisation, le dynamisme, l’innovation, la convivialité et l’autonomie attendus.



Mes compétences de Maître d’Hôtel

● Gestion du personnel de salle ; répartir les tâches quotidiennes de chaque employé.

● Coordination des services.

● Responsabilité de la caisse et de la gestion des stocks journaliers de la cave.



Formations, Diplômes, Logiciels

● Brevet Professionnel de Restauration (BPR) en 2006, en candidature libre.

● Diplôme européen de restauration réception et d’anglais adapté, obtenu à l’école d’hôtellerie de Golbey (1992).

● Logiciels : « Amadeus » et « Micros ».



Mes compétences :

Logiciel "Amadeus"

logiciel "Micros"