« Nous ne cherchons pas à différencier la communication Médias et Hors Médias, mais bien à prendre tous les leviers possibles pour une communication réussie, harmonieuse et lisible ».



Fort d’une expérience reconnue, au sein de groupes de presse et d’agences évènementielles, tant à Paris que sur la Côte d’Azur, Pierre-Michel SOAVI vous propose, au travers d’un concept original, des solutions personnalisées à coûts maîtrisés, par l’optimisation des moyens.

De la prise de brief, au bilan post-évènement, au-delà de vous conseiller, assister et accompagner, le postulat de Pierre-Michel Soavi est la création de valeurs ajoutées, dans le cadre des objectifs fixés.

http://www.soavip.com





Mes compétences :

Community management

Communication

Marketing

Adobe Photoshop

Gestion de projet