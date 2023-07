Pierre-Michelle CHLOE

Me voici de nouveau à la recherche d'une activité professionnelle.

Malgré mon jeune âge, je ne me retrouve toujours pas dans les activités que j'attends.



Merci de me lire.



Je suis une jeune femme qui a pour but de me distinguer dans ce que j'entreprends. Il n'y a pas si longtemps que cela, je n'étais pas aussi à cheval sur tout ce qui se passe autour de moi. Me voici aussi dans une autre perspective de ma vie, je n'ai plus autant de choses à remettre au goût du jour et j'ai terminé aussi avec certaines choses qui peuvent prendre beaucoup de temps sur cette terre.



Bonne journée en tous cas !