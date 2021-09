Pierre MURCIA

Une IMAGE pour communiquer et/ou Une IMAGE pour exister.

L'image a envahi nos quotidiens et l'image photographique est devenue le témoignage de nos existences revendiquées. Réseaux sociaux et média grand public sont des pourvoyeurs de photographies d'actualités bien souvent sans aucun intérêt, ne donnant de la valeur à ces supports que par le biais d'un flot continu d'images générant une attitude Voyeuriste du spectateur dans un premier temps. Les moyens de production d'images ayant été révolutionnés par la numérisation des outils et des processus, celle-ci c'est démocratisée.

Opérant de ce fait une mutation dans la perception du résultat photographique. Chacun pouvant réaliser sa propre production, la tentation est forte d'imaginer l'exercice facile, et de prouver son existence par la simple valeur iconique de sa photographie. Pourtant les enjeux sociaux de cette pratique restent à mesurer.

Quant à communiquer par l'image, de moins en moins s'y aventure. La saturation de l'espace par des "images existentielles" font de cet exercice une gageure difficile à tenir. Des cibles de moins en moins réceptives et des champs sémantiques opérants restreints. On pourrait croire qu'il ne s'agit que de mauvaises nouvelles et pourtant elles dénotent d'une profonde mutation du secteur publicitaire et de la communication.

Dans ce contexte deux actions me tiennent à cœur :

- L'apprentissage au plus grand nombre des schémas sémantiques de l'image et de la technique de base en photographie et vidéo

- Le développement des nouveaux modèles d'apprentissages - Elearning et Blended.

Spécialisé dans ce domaine n'hésitez pas à me contacter si certains de vos projets rencontrent mes compétences, j'en serais ravi.

cordialement à tous.



Mes compétences :

Photographe publicitaire

Motion designer

E-learning

Formateur PAO

Réalisateur Publicitaire

Design graphique

Communication

Formation

Enseignement

Sémiologue